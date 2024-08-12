Тевелев Самуил Маркович
Место рождения
Дата рождения21.01.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1911
Отец: Тевелев Мендель Хаимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Тевелева Софья Самуиловна
Мать ребёнка: Тевелева Розалия Яковлевна
Рождение ребёнка
09.01.1947
Мать ребёнка: Тевелева Розалия Яковлевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно