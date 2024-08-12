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Тевелев Самуил Маркович

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Место рождения

Кирсанов, город Кирсанов, Тамбовская область

Дата рождения

21.01.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1911

Отец: Тевелев Мендель Хаимович

Мать: не указана

Кирсанов, город Кирсанов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тевелева Розалия Яковлевна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Тевелева Софья Самуиловна

Мать ребёнка: Тевелева Розалия Яковлевна

Рождение ребёнка
09.01.1947

Сын: Тевелев Марк Самуилович

Мать ребёнка: Тевелева Розалия Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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