Михайлов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Яков

Михайлов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Дочь: (Антипин) Пелагея

Мать ребёнка: (Иванова) Ирина

Рождение ребёнка
1745

Сын: Антипин Алексей

Мать ребёнка: (Иванова) Ирина

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Антипин) Василиса

Мать ребёнка: (Иванова) Ирина

Рождение ребёнка
1749

Сын: Яковлев Антип

Мать ребёнка: (Иванова) Ирина

Ситницы, Переславский муниципальный район, Ярославская область

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