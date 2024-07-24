Михайлов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Дочь: (Антипин) Пелагея
Мать ребёнка: (Иванова) Ирина
Рождение ребёнка
1745
Сын: Антипин Алексей
Мать ребёнка: (Иванова) Ирина
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Антипин) Василиса
Мать ребёнка: (Иванова) Ирина
Рождение ребёнка
1749
Сын: Яковлев Антип
Мать ребёнка: (Иванова) Ирина
Ситницы, Переславский муниципальный район, Ярославская область