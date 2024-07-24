(Иванова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Дочь: (Антипин) Пелагея

Отец ребёнка: Михайлов Яков

Рождение ребёнка
1745

Сын: Антипин Алексей

Отец ребёнка: Михайлов Яков

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Антипин) Василиса

Отец ребёнка: Михайлов Яков

Рождение ребёнка
1749

Сын: Яковлев Антип

Отец ребёнка: Михайлов Яков

Ситницы, Переславский муниципальный район, Ярославская область

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