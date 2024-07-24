(Иванова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Дочь: (Антипин) Пелагея
Отец ребёнка: Михайлов Яков
Рождение ребёнка
1745
Сын: Антипин Алексей
Отец ребёнка: Михайлов Яков
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Антипин) Василиса
Отец ребёнка: Михайлов Яков
Рождение ребёнка
1749
Сын: Яковлев Антип
Отец ребёнка: Михайлов Яков
Ситницы, Переславский муниципальный район, Ярославская область