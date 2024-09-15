Крымский Иоанн Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения14.10.1899 ст.
Дата смерти15.?.1903 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1899 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №1018, стр. 158
Смерть
15.?.1903 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №167, стр. 228 Метрические книги Москва Ивановский сорок Церковь Введенская в Семеновском (ч. I-III) От воспаления легких, возраст 3 года.