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Чуркин Михаил Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чуркин Леонтий Уряд. 3 Кл.Р.Медвежьего Иванов

Мать: Чуркина Ефросинья Григорьева

Рождение ребёнка
Около ?.12.1871

Сын: Чуркин Иван Михайлов

Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Семенова

Рождение ребёнка
17.03.1873

Сын: Чуркин Алексей Михайлов

Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Семенова

Рождение ребёнка
23.12.1874

Сын: Чуркин Петр Михайлов

Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Симеон Михайлов

Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуркина Евдокия Семенова

Смерть
Неизвестно
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