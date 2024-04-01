Чуркин Михаил Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.12.1871
Сын: Чуркин Иван Михайлов
Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
17.03.1873
Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
23.12.1874
Сын: Чуркин Петр Михайлов
Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуркина Евдокия Семенова
Смерть
Неизвестно