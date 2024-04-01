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Чуркин Петр Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1874

Отец: Чуркин Михаил Леонтьев

Мать: Чуркина Евдокия Семенова

Рождение ребёнка
25.04.1903

Сын: Чуркин Василий Петров

Мать ребёнка: Чуркина Анастасия Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Косма Петров

Мать ребёнка: Чуркина Анастасия Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуркина Анастасия Николаева

Смерть
Неизвестно
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