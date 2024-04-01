Чуркин Петр Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1874
Отец: Чуркин Михаил Леонтьев
Мать: Чуркина Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
25.04.1903
Мать ребёнка: Чуркина Анастасия Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуркин Косма Петров
Мать ребёнка: Чуркина Анастасия Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно