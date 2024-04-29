Зацепин Михаил Александрович 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зацепин Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

02.05.1856

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Зацепин Александр Никитич

Мать: Зацепина (Вырубова) Наталья Алексеевна

Бракосочетание
30.07.1847

Жена: Зацепина (Осокина) Юлия Гавриловна

Супруг(-а): Михаил Александрович Зацепин
Рождение ребёнка
09.07.1848

Сын: Зацепин Гавриил Михайлович

Мать ребёнка: Зацепина (Осокина) Юлия Гавриловна

с. Новое, Романово-Борисоглебск. уезд, Ярославская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.11.1849

Дочь: Михайлова (Зацепина) Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Зацепина (Осокина) Юлия Гавриловна

с. Новое, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1854

Сын: Зацепин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Зацепина (Осокина) Юлия Гавриловна

Смерть
02.05.1856
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анреп (Зацепина) Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Зацепина (Осокина) Юлия Гавриловна

с. Новое, Романово-Борисогл. уезд, Ярославская губерния, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Даниловский монастырь

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