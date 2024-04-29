Зацепин Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти02.05.1856
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
30.07.1847
Супруг(-а): Михаил Александрович Зацепин
Рождение ребёнка
09.07.1848
Сын: Зацепин Гавриил Михайлович
Мать ребёнка: Зацепина (Осокина) Юлия Гавриловна
с. Новое, Романово-Борисоглебск. уезд, Ярославская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.11.1849
Дочь: Михайлова (Зацепина) Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Зацепина (Осокина) Юлия Гавриловна
с. Новое, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1854
Сын: Зацепин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Зацепина (Осокина) Юлия Гавриловна
Смерть
02.05.1856
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анреп (Зацепина) Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Зацепина (Осокина) Юлия Гавриловна
с. Новое, Романово-Борисогл. уезд, Ярославская губерния, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Даниловский монастырь