Михайлова (Зацепина) Наталья Михайловна
Место рожденияс. Новое, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская Империя
Дата рождения16.11.1849
Дата смерти1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1849
с. Новое, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1880
Дочь: (Михайлова) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Михайлов Сергей Васильевич
г. Ярославль
Смерть
1917
г. Санкт-Петербург, Российская Империя