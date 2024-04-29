Михайлова (Зацепина) Наталья Михайловна 16.11.1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михайлова (Зацепина) Наталья Михайловна

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Место рождения

с. Новое, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская Империя

Дата рождения

16.11.1849

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1849

Отец: Зацепин Михаил Александрович

Мать: Зацепина (Осокина) Юлия Гавриловна

с. Новое, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
07.06.1880

Дочь: (Михайлова) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Михайлов Сергей Васильевич

г. Ярославль
Смерть
1917
г. Санкт-Петербург, Российская Империя

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