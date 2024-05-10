Демчинская Ольга Петровна 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Демчинская Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Демчинский Петр Львович

Мать: Демчинская Екатерина Ивановна

Упоминание
Неизвестно
«Откуда родом. Объединяя поколения». Генеалогический портал | https://otkudarodom.ua/ru/demchinskiy-pyotr-lvovich | 4. Причислены по определениям Депутатскаго Собрания: 3 сентября 1828 года дети поруч... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Форум портала «Всероссийское Генеалогическое Древо» | https://forum.vgd.ru/?t=63888&st=0 | Демчинский Петр Львович - 177х г.р, отставной поручик жительствующий в Изюмском уезде (Харьковской, Слободско... Показать все
Смерть
Неизвестно

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