Токменинова Ирина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токменинова Ирина Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефанида Мартыновна

Отец ребёнка: Токменинов Мартын(Маркел) Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Мартыновна

Отец ребёнка: Токменинов Мартын(Маркел) Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксенофонт Мартынович

Отец ребёнка: Токменинов Мартын(Маркел) Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токменинов Северьян Мартынович

Отец ребёнка: Токменинов Мартын(Маркел) Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токменинов Мартын(Маркел) Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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