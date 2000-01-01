Токменинов Мартын(Маркел) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токменинов Мартын(Маркел) Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Токменинов Григорий Андреевич

Мать: Токменинова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефанида Мартыновна

Мать ребёнка: Токменинова Ирина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Мартыновна

Мать ребёнка: Токменинова Ирина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксенофонт Мартынович

Мать ребёнка: Токменинова Ирина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токменинов Северьян Мартынович

Мать ребёнка: Токменинова Ирина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токменинова Ирина Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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