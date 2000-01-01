Токменинов Мартын(Маркел) Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефанида Мартыновна
Мать ребёнка: Токменинова Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Мартыновна
Мать ребёнка: Токменинова Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксенофонт Мартынович
Мать ребёнка: Токменинова Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токменинов Северьян Мартынович
Мать ребёнка: Токменинова Ирина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно