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Тючкалов Николай Григорьевич

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Место рождения

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

18.02.1905 ст.

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Вычислено 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1905 ст.

Отец: Тючкалов Григорий' Михайлович

Мать: - Валентина Алексеевна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
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