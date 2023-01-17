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Тючкалов Николай Григорьевич
Тючкалов Николай Григорьевич
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Место рождения
Объезжего Луки Тючкалова
, Вятский уезд, Вятская губерния
Дата рождения
18.02.1905 ст.
Пол
Мужской
Отец
Тючкалов Григорий' Михайлович
1878 г.р.
Мать
- Валентина Алексеевна
Вычислено 1884 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
18.02.1905 ст.
Отец:
Тючкалов Григорий' Михайлович
Мать:
- Валентина Алексеевна
Объезжего Луки Тючкалова
, Вятский уезд, Вятская губерния
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