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- Валентина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1902 ст.

Муж: Тючкалов Григорий' Михайлович

Бракосочетание
1902 ст.

Муж: Тючкалов Григорий' Михайлович

Рождение ребёнка
12.02.1903 ст.

Сын: Тючкалов Геннадий Григорьевич

Отец ребёнка: Тючкалов Григорий' Михайлович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.02.1905 ст.

Сын: Тючкалов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Тючкалов Григорий' Михайлович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1907 ст.

Сын: Тючкалов Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Тючкалов Григорий' Михайлович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1909 ст.

Сын: Тючкалов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Тючкалов Григорий' Михайлович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
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