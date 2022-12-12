- Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1884 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1902 ст.
Бракосочетание
1902 ст.
Рождение ребёнка
12.02.1903 ст.
Сын: Тючкалов Геннадий Григорьевич
Отец ребёнка: Тючкалов Григорий' Михайлович
Рождение ребёнка
18.02.1905 ст.
Сын: Тючкалов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Тючкалов Григорий' Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1907 ст.
Сын: Тючкалов Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Тючкалов Григорий' Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1909 ст.
Сын: Тючкалов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Тючкалов Григорий' Михайлович