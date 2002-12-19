Спицкая Наталья Руслановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицкая Наталья Руслановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1964

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1964

Отец: Спицкий Руслан Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.01.1985

Дочь: Анточ Калерия Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.10.1992

Сын: Анточ Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Анточ Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анточ Николай Михайлович

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