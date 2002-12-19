Спицкая Наталья Руслановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1964
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1964
Отец: Спицкий Руслан Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.01.1985
Дочь: Анточ Калерия Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.10.1992
Отец ребёнка: Анточ Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно