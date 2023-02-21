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Анточ Калерия Николаевна
Анточ Калерия Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.01.1985
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Спицкая Наталья Руслановна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1985
Отец: не указан
Мать:
Спицкая Наталья Руслановна
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