Губанова (Курочкина) Нина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения17.08.1930
Дата смерти10.11.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Губанова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Губанов Николай Сергеевич
Бракосочетание
29.01.1956
Бюро ЗАГС Советского района Москвы
Бракосочетание
29.01.1956
Муж: не указан
Бюро Загс Советского района Москвы
Смерть
10.11.2019
Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область