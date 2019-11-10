Губанова (Курочкина) Нина Афанасьевна 17.08.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губанова (Курочкина) Нина Афанасьевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.08.1930

Дата смерти

10.11.2019

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1930

Отец: Курочкин Афанасий Григорьевич

Мать: Курочкина Ксения Трофимовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Губанова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Губанов Николай Сергеевич

Бракосочетание
29.01.1956

Муж: Губанов Николай Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Бюро ЗАГС Советского района Москвы
Бракосочетание
29.01.1956

Муж: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Бюро Загс Советского района Москвы
Смерть
10.11.2019
Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область

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