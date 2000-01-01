Штрейфель (Streifel) Франц (Franciscus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штрейфель (Streifel) Франц (Franciscus)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Штрейфель Георг

Мать: Циммерманн Анна Мария

Рождение ребёнка
1772

Сын: Штрейфель Михаэль

Мать ребёнка: Дек Анна Мария

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Штрейфель Мария Катарина

Мать ребёнка: Дек Анна Мария

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дек Анна Мария

Смерть
Неизвестно
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