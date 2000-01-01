Штрейфель (Streifel) Франц (Franciscus)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Штрейфель Георг
Мать: Циммерманн Анна Мария
Рождение ребёнка
1772
Сын: Штрейфель Михаэль
Мать ребёнка: Дек Анна Мария
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Штрейфель Мария Катарина
Мать ребёнка: Дек Анна Мария
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дек Анна Мария
Смерть
Неизвестно