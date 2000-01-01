Дек (Deck) Анна Мария (Anna Maria)
Место рожденияНеэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Эльзас, Франция
Дата рождения01.06.1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1747
Отец: Дек Иоганнес Мартин
Мать: Фетш Мария Ева
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Эльзас, Франция
Рождение ребёнка
1772
Сын: Штрейфель Михаэль
Отец ребёнка: Штрейфель Франц
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Штрейфель Мария Катарина
Отец ребёнка: Штрейфель Франц
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Штрейфель Франц
Смерть
Неизвестно