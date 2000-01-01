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Дек (Deck) Анна Мария (Anna Maria)

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Место рождения

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Эльзас, Франция

Дата рождения

01.06.1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1747

Отец: Дек Иоганнес Мартин

Мать: Фетш Мария Ева

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Эльзас, Франция
Рождение ребёнка
1772

Сын: Штрейфель Михаэль

Отец ребёнка: Штрейфель Франц

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Штрейфель Мария Катарина

Отец ребёнка: Штрейфель Франц

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штрейфель Франц

Смерть
Неизвестно
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