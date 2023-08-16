Желнова (Анашкина) Анисия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнова (Анашкина) Анисия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.06.1896 ст.

Муж: Желнов Пётр Егорович

Житное, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
11.01.1899 ст.

Сын: Желнов Яков Петрович

Отец ребёнка: Желнов Пётр Егорович

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.01.1901 ст.

Сын: Желнов Иван Петрович

Отец ребёнка: Желнов Пётр Егорович

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
24.01.1903 ст.

Сын: Желнов Василий Петрович

Отец ребёнка: Желнов Пётр Егорович

Седлистое, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
04.03.1908 ст.

Сын: Желнов Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Желнов Пётр Егорович

Седлистое, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.11.1911 ст.

Сын: Желнов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Желнов Пётр Егорович

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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