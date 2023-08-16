Желнова (Анашкина) Анисия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.06.1896 ст.
Муж: Желнов Пётр Егорович
Житное, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
11.01.1899 ст.
Сын: Желнов Яков Петрович
Отец ребёнка: Желнов Пётр Егорович
Рождение ребёнка
05.01.1901 ст.
Сын: Желнов Иван Петрович
Отец ребёнка: Желнов Пётр Егорович
Рождение ребёнка
24.01.1903 ст.
Отец ребёнка: Желнов Пётр Егорович
Рождение ребёнка
04.03.1908 ст.
Отец ребёнка: Желнов Пётр Егорович
Рождение ребёнка
05.11.1911 ст.
Отец ребёнка: Желнов Пётр Егорович
Смерть
Неизвестно