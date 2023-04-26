Желнов Пётр Егорович
Место рождения
Дата рождения1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.
Отец: Желнов Егор Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
06.06.1896 ст.
Житное, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
11.01.1899 ст.
Сын: Желнов Яков Петрович
Мать ребёнка: Желнова (Анашкина) Анисия Александровна
Рождение ребёнка
05.01.1901 ст.
Сын: Желнов Иван Петрович
Мать ребёнка: Желнова (Анашкина) Анисия Александровна
Рождение ребёнка
24.01.1903 ст.
Мать ребёнка: Желнова (Анашкина) Анисия Александровна
Рождение ребёнка
04.03.1908 ст.
Мать ребёнка: Желнова (Анашкина) Анисия Александровна
Рождение ребёнка
05.11.1911 ст.
Мать ребёнка: Желнова (Анашкина) Анисия Александровна
Смерть
Неизвестно