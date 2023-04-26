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Желнов Пётр Егорович

Место рождения

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.

Отец: Желнов Егор Иванович

Мать: не указана

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
06.06.1896 ст.

Жена: Желнова (Анашкина) Анисия Александровна

Житное, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
11.01.1899 ст.

Сын: Желнов Яков Петрович

Мать ребёнка: Желнова (Анашкина) Анисия Александровна

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.01.1901 ст.

Сын: Желнов Иван Петрович

Мать ребёнка: Желнова (Анашкина) Анисия Александровна

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
24.01.1903 ст.

Сын: Желнов Василий Петрович

Мать ребёнка: Желнова (Анашкина) Анисия Александровна

Седлистое, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
04.03.1908 ст.

Сын: Желнов Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Желнова (Анашкина) Анисия Александровна

Седлистое, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.11.1911 ст.

Сын: Желнов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Желнова (Анашкина) Анисия Александровна

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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