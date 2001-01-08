Чумерин Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1923
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1944
Дочь: Пахомова Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Чумерина Александра Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно