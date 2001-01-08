Чумерин Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумерин Петр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1923

Сын: Чумерин Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1944

Дочь: Пахомова Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Чумерина Александра Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чумерина Александра Федоровна

Смерть
Неизвестно
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