Амирова Гильминур Галиулла кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти02.10.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1879 ст.
Сын: Амиров Ахмадфаиз Миннигали улы
Отец ребёнка: Амиров Миннигали Минлибай улы
Рождение ребёнка
20.01.1882 ст.
Сын: Амиров Галляметдин Миннигалиевич
Отец ребёнка: Амиров Миннигали Минлибай улы
Рождение ребёнка
04.06.1884 ст.
Сын: Амиров Муллагали Миннигали улы
Отец ребёнка: Амиров Миннигали Минлибай улы
Рождение ребёнка
12.11.1886 ст.
Дочь: Амирова Гильмижихан Миннигали кызы
Отец ребёнка: Амиров Миннигали Минлибай улы
Рождение ребёнка
18.08.1891 ст.
Дочь: Амирова Гильмисарур Миннигали кызы
Отец ребёнка: Амиров Миннигали Минлибай улы
Бракосочетание
Неизвестно
Никах
Неизвестно
Никах
Неизвестно
Смерть
02.10.1892 ст.