Амирова Гильминур Галиулла кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амирова Гильминур Галиулла кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

02.10.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1879 ст.

Сын: Амиров Ахмадфаиз Миннигали улы

Отец ребёнка: Амиров Миннигали Минлибай улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1882 ст.

Сын: Амиров Галляметдин Миннигалиевич

Отец ребёнка: Амиров Миннигали Минлибай улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1884 ст.

Сын: Амиров Муллагали Миннигали улы

Отец ребёнка: Амиров Миннигали Минлибай улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1886 ст.

Дочь: Амирова Гильмижихан Миннигали кызы

Отец ребёнка: Амиров Миннигали Минлибай улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1891 ст.

Дочь: Амирова Гильмисарур Миннигали кызы

Отец ребёнка: Амиров Миннигали Минлибай улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амиров Миннигали Минлибай улы

Никах
Неизвестно

Муж: Амиров Миннигали Минлибай улы

Никах
Неизвестно

Муж: Амиров Миннигали Минлибай улы

Смерть
02.10.1892 ст.
Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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