Чернявский Вячеслав Валерьевич
Место рождения
Дата рождения1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978
Место жительства
С 1978
Бракосочетание
Между 1994 и 2003
Рождение ребёнка
15.05.2003
Сын: Чернявский Андрей Вячеславович
Мать ребёнка: Чернявская Наталья Вячеславовна
Место жительства
С 2003
Рождение ребёнка
15.08.2005
Дочь: Чернявская Ирина Вячеславовна
Мать ребёнка: Чернявская Наталья Вячеславовна