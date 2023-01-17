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Чернявский Вячеслав Валерьевич

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Место рождения

Вал, Ногликский, Сахалинская область

Дата рождения

1978

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978

Отец: Чернявский Валерий Евсеевич

Мать: Чернявская Галина Ивановна

Вал, Ногликский, Сахалинская область
Место жительства
С 1978
Вал, Ногликский, Сахалинская область
Бракосочетание
Между 1994 и 2003

Жена: Чернявская Наталья Вячеславовна

Рождение ребёнка
15.05.2003

Сын: Чернявский Андрей Вячеславович

Мать ребёнка: Чернявская Наталья Вячеславовна

Ноглики, Ногликский, Сахалинская область
Место жительства
С 2003
Ноглики, Ногликский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
15.08.2005

Дочь: Чернявская Ирина Вячеславовна

Мать ребёнка: Чернявская Наталья Вячеславовна

Ноглики, Ногликский, Сахалинская область
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