Чернявская (Дербенева) Наталья Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернявская (Дербенева) Наталья Вячеславовна

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Место рождения

Байково, Холмский, Сахалинская область

Дата рождения

15.05.1973

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Байково, Холмский, Сахалинская область
Место жительства
С 1973
Байково, Холмский, Сахалинская область
Бракосочетание
Между 1994 и 2003

Муж: Чернявский Вячеслав Валерьевич

Рождение ребёнка
15.05.2003

Сын: Чернявский Андрей Вячеславович

Отец ребёнка: Чернявский Вячеслав Валерьевич

Ноглики, Ногликский, Сахалинская область
Место жительства
С 2003
Ноглики, Ногликский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
15.08.2005

Дочь: Чернявская Ирина Вячеславовна

Отец ребёнка: Чернявский Вячеслав Валерьевич

Ноглики, Ногликский, Сахалинская область
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