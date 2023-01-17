Чернявская (Дербенева) Наталья Вячеславовна
Место рождения
Дата рождения15.05.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1973
Бракосочетание
Между 1994 и 2003
Рождение ребёнка
15.05.2003
Сын: Чернявский Андрей Вячеславович
Отец ребёнка: Чернявский Вячеслав Валерьевич
Место жительства
С 2003
Рождение ребёнка
15.08.2005
Дочь: Чернявская Ирина Вячеславовна
Отец ребёнка: Чернявский Вячеслав Валерьевич