Дубровских Любовь Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровских Любовь Наумовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Пол

Женский

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: Наум Александрович Самойлов

Мать: Самойлова Наталья Евгеньевна

Рождение ребёнка
1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубровских Владимир Иванович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубровских Александр Владимирович

Отец ребёнка: Дубровских Владимир Иванович

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