Дубровских Любовь Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Рождение ребёнка
1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубровских Владимир Иванович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубровских Александр Владимирович
Отец ребёнка: Дубровских Владимир Иванович