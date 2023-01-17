Салахутдин Рахматуллин
Место рождения
Дата рождения01.10.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1880
Отец: Рахматулла Самитов
Мать: Гульзагифа
Рождение ребёнка
28.08.1905
Дочь: Хатифакамал Салахутдиновна
Мать ребёнка: Фахрикамал
Рождение ребёнка
28.07.1908
Дочь: Хайрикамал Салахутдиновна
Мать ребёнка: Фахрикамал
Рождение ребёнка
13.08.1912
Дочь: Бибихатира Салахутдиновна
Мать ребёнка: Фахрикамал
Рождение ребёнка
23.02.1915
Дочь: Сабира Салахутдиновна
Мать ребёнка: Фахрикамал
Рождение ребёнка
19.01.1918
Дочь: Сагадат Салахутдиновна
Мать ребёнка: Фахрикамал
Рождение ребёнка
27.01.1921
Дочь: Бибифатыма Салахутдиновна
Мать ребёнка: Фахрикамал
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно