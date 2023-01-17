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Салахутдин Рахматуллин

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.10.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1880

Отец: Рахматулла Самитов

Мать: Гульзагифа

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.08.1905

Дочь: Хатифакамал Салахутдиновна

Мать ребёнка: Фахрикамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.07.1908

Дочь: Хайрикамал Салахутдиновна

Мать ребёнка: Фахрикамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.08.1912

Дочь: Бибихатира Салахутдиновна

Мать ребёнка: Фахрикамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.02.1915

Дочь: Сабира Салахутдиновна

Мать ребёнка: Фахрикамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1918

Дочь: Сагадат Салахутдиновна

Мать ребёнка: Фахрикамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.01.1921

Дочь: Бибифатыма Салахутдиновна

Мать ребёнка: Фахрикамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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