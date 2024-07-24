Казакова Анна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1846
Старая Александровка, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Казакова Александра Григорьева
Отец ребёнка: Казаков Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Казаков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Казаков Григорий Яковлевич
Русские Норваши, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 1904 ст.
Сын: Казаков Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Казаков Григорий Яковлевич
Смерть
Неизвестно