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Казакова Анна Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1846

Муж: Казаков Григорий Яковлевич

Старая Александровка, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Казакова Александра Григорьева

Отец ребёнка: Казаков Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Казаков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Казаков Григорий Яковлевич

Русские Норваши, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 1904 ст.

Сын: Казаков Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Казаков Григорий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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