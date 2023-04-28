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Казаков Григорий Яковлевич

Место рождения

Александровка, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1860

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1866 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1846

Жена: Анна Герасимовна

Старая Александровка, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1900

Сын: Казаков Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Анна Герасимовна

Русские Норваши, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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