Казаков Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1846
Жена: Анна Герасимовна
Старая Александровка, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Казаков Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Анна Герасимовна
Русские Норваши, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия