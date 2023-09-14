Лузина (Осташенко) Вера Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузина (Осташенко) Вера Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1925

Отец: Осташенко Георгий

Мать: Осташенко Клавдия

Рождение ребёнка
09.04.1947

Сын: Лузина Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Лузин Василий Александрович

Рождение ребёнка
29.08.1949

Дочь: Комарова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Лузин Василий Александрович

Рождение ребёнка
17.08.1950

Сын: Лузин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Лузин Василий Александрович

Рождение ребёнка
08.03.1952

Сын: Лузин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Лузин Василий Александрович

Смерть
Неизвестно
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