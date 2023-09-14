Лузина (Осташенко) Вера Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1925
Отец: Осташенко Георгий
Мать: Осташенко Клавдия
Рождение ребёнка
09.04.1947
Сын: Лузина Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Лузин Василий Александрович
Рождение ребёнка
29.08.1949
Дочь: Комарова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Лузин Василий Александрович
Рождение ребёнка
17.08.1950
Сын: Лузин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Лузин Василий Александрович
Рождение ребёнка
08.03.1952
Отец ребёнка: Лузин Василий Александрович
Смерть
Неизвестно