Лузин Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1925
Отец: Лузин Александр
Рождение ребёнка
09.04.1947
Сын: Лузина Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Лузина Вера Георгиевна
Рождение ребёнка
29.08.1949
Дочь: Комарова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Лузина Вера Георгиевна
Рождение ребёнка
17.08.1950
Сын: Лузин Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Лузина Вера Георгиевна
Рождение ребёнка
08.03.1952
Мать ребёнка: Лузина Вера Георгиевна
Смерть
Неизвестно