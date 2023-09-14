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Лузин Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1925

Отец: Лузин Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1947

Сын: Лузина Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Лузина Вера Георгиевна

Рождение ребёнка
29.08.1949

Дочь: Комарова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Лузина Вера Георгиевна

Рождение ребёнка
17.08.1950

Сын: Лузин Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Лузина Вера Георгиевна

Рождение ребёнка
08.03.1952

Сын: Лузин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Лузина Вера Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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