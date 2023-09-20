Парфенов Моисей Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1789
Сын: Парфенов Григорий Моисеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1807
Сын: Парфенов Тимофей Моисеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно