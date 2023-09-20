Парфенов Моисей Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенов Моисей Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1781

Сын: Парфенов Иван Моисеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1789

Сын: Парфенов Григорий Моисеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1807

Сын: Парфенов Тимофей Моисеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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