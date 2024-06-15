Посохина (Шатова) Устинья Борисова 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Посохина (Шатова) Устинья Борисова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Шатов Борис Егоров

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
29.10.1823

Муж: Посохин Иван Артемьев

Рождение ребёнка
23.10.1824

Сын: Посохин Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Посохин Иван Артемьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.01.1826

Сын: Посохин Иван Иванов

Отец ребёнка: Посохин Иван Артемьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.08.1827

Сын: Посохин Михаил Иванов

Отец ребёнка: Посохин Иван Артемьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.12.1830

Сын: Посохин Василий Иванович

Отец ребёнка: Посохин Иван Артемьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.09.1833

Дочь: (Посохина) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Посохин Иван Артемьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Посохин Александр Иванов

Отец ребёнка: Посохин Иван Артемьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Некрасова (Посохина) Марья Иванова

Отец ребёнка: Посохин Иван Артемьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Посохин Нил Иванов

Отец ребёнка: Посохин Иван Артемьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Посохина) Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Посохин Иван Артемьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.09.1852

Дочь: (Посохина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Посохин Иван Артемьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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