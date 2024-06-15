Посохина (Шатова) Устинья Борисова
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Шатов Борис Егоров
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
29.10.1823
Рождение ребёнка
23.10.1824
Отец ребёнка: Посохин Иван Артемьев
Рождение ребёнка
03.01.1826
Сын: Посохин Иван Иванов
Отец ребёнка: Посохин Иван Артемьев
Рождение ребёнка
22.08.1827
Отец ребёнка: Посохин Иван Артемьев
Рождение ребёнка
07.12.1830
Отец ребёнка: Посохин Иван Артемьев
Рождение ребёнка
14.09.1833
Дочь: (Посохина) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Посохин Иван Артемьев
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Посохин Иван Артемьев
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Некрасова (Посохина) Марья Иванова
Отец ребёнка: Посохин Иван Артемьев
Рождение ребёнка
1844
Сын: Посохин Нил Иванов
Отец ребёнка: Посохин Иван Артемьев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Посохина) Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Посохин Иван Артемьев
Рождение ребёнка
04.09.1852
Дочь: (Посохина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Посохин Иван Артемьев
Смерть
Неизвестно