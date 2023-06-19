Шатов Борис Егоров
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Шатов Максим Борисов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Посохина Устинья Борисова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Шатов Матвей Борисов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Некрасова Марфа Борисова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шатова Домна Иудина
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно