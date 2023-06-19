Шатов Борис Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатов Борис Егоров

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Шатов Максим Борисов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Посохина Устинья Борисова

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Шатов Матвей Борисов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Некрасова Марфа Борисова

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шатов Василий Борисов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатова Домна Иудина

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно