Америкова Феодосия Фионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Америкова Феодосия Фионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1900

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Америков Алексей Васильевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Америков Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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