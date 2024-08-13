Носова (Гускова) София Васильевна 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Носова (Гускова) София Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1917

Муж: Носов Семен Платонович

Чулаково, Славгородский округ, Сибирский край
Новосибирский архив Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 3, стр. 114, запись № 8
Рождение ребёнка
27.01.1924

Дочь: Носова Мария Семеновна

Отец ребёнка: Носов Семен Платонович

Чулаково, Славгородский округ, Сибирский край
Новосибирский архив Ф. Р-2189. Оп. 2. Д. 6, стр. 67 и 67об
Смерть
Неизвестно

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