Носова (Гускова) София Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1917
Новосибирский архив Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 3, стр. 114, запись № 8
Рождение ребёнка
27.01.1924
Дочь: Носова Мария Семеновна
Отец ребёнка: Носов Семен Платонович
Новосибирский архив Ф. Р-2189. Оп. 2. Д. 6, стр. 67 и 67об
Смерть
Неизвестно