Носов Семен Платонович 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Носов Семен Платонович

Место рождения

Чулаково, Славгородский округ, Сибирский край

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Носов Платон Прохорович

Мать: Носова (Батурина) Параскева Марковна

Чулаково, Славгородский округ, Сибирский край
Бракосочетание
22.01.1917

Жена: Носова (Гускова) София Васильевна

Чулаково, Славгородский округ, Сибирский край
Новосибирский архив Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 3, стр. 114, запись № 8
Рождение ребёнка
27.01.1924

Дочь: Носова Мария Семеновна

Мать ребёнка: Носова (Гускова) София Васильевна

Чулаково, Славгородский округ, Сибирский край
Новосибирский архив Ф. Р-2189. Оп. 2. Д. 6, стр. 67 и 67об
Смерть
Неизвестно

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