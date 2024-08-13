Носов Семен Платонович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Бракосочетание
22.01.1917
Новосибирский архив Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 3, стр. 114, запись № 8
Рождение ребёнка
27.01.1924
Дочь: Носова Мария Семеновна
Мать ребёнка: Носова (Гускова) София Васильевна
Новосибирский архив Ф. Р-2189. Оп. 2. Д. 6, стр. 67 и 67об
Смерть
Неизвестно