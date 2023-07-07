Савёлова (Занадворова) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савёлова (Занадворова) Людмила Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1929

Дочь: Новикова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Савёлов Василий Павлович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Янаки Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Савёлов Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савёлов Василий Павлович

Смерть
1989
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