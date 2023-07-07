Савёлова (Занадворова) Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.06.1929
Дочь: Новикова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Савёлов Василий Павлович
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Янаки Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Савёлов Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989