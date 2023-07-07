Савёлов Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
24.06.1929
Дочь: Новикова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Савёлова Людмила Александровна
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Янаки Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Савёлова Людмила Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1964