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Савёлов Василий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Савёлов Павел Николаевич

Мать: Савёлова Екатерина Филадельфовна

Рождение ребёнка
24.06.1929

Дочь: Новикова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Савёлова Людмила Александровна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Янаки Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Савёлова Людмила Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савёлова Людмила Александровна

Смерть
1964
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