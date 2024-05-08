Янгайкин Давыд Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Янгайкин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Сын: Янгайкин Сергей Давыдович
Мать ребёнка: Янгайкина Василиса Сергеевна
Рождение ребёнка
23.10.1914
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Янгайкина Василиса Сергеевна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Янгайкина Василиса Сергеевна
Смерть
Неизвестно