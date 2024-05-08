Янгайкин Давыд Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Янгайкин Давыд Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1912 г.р.
Скрыто настройками приватности
1918 г.р.

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Янгайкин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янгайкина Василиса Сергеевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Янгайкин Сергей Давыдович

Мать ребёнка: Янгайкина Василиса Сергеевна

Рождение ребёнка
23.10.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Янгайкина Василиса Сергеевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Янгайкин Фёдор Давыдович

Мать ребёнка: Янгайкина Василиса Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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