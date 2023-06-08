Паршикова (Шапкина) Анна Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршикова (Шапкина) Анна Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Шапкин Фома Исаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1854

Муж: Паршиков Гордей Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.10.1855

Сын: Паршиков Петр Гордеевич

Отец ребёнка: Паршиков Гордей Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.07.1857

Дочь: Паршикова (Паршикова) Анна Гордеевна

Отец ребёнка: Паршиков Гордей Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.11.1859

Сын: Паршиков Григорий Гордеевич

Отец ребёнка: Паршиков Гордей Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.10.1861

Сын: Паршиков Дмитрий Гордеевич

Отец ребёнка: Паршиков Гордей Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.03.1864

Дочь: Паршикова (Паршикова) Мария Гордеевна

Отец ребёнка: Паршиков Гордей Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.10.1865

Сын: Паршиков Андрей Гордеевич

Отец ребёнка: Паршиков Гордей Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.08.1866

Дочь: Паршикова (Паршикова) Васса Гордеевна

Отец ребёнка: Паршиков Гордей Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.03.1869

Дочь: Паршикова (Паршикова) Дарья Гордеевна

Отец ребёнка: Паршиков Гордей Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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