Паршикова (Шапкина) Анна Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1837
Отец: Шапкин Фома Исаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1854
Рождение ребёнка
03.10.1855
Отец ребёнка: Паршиков Гордей Степанович
Рождение ребёнка
15.07.1857
Дочь: Паршикова (Паршикова) Анна Гордеевна
Отец ребёнка: Паршиков Гордей Степанович
Рождение ребёнка
16.11.1859
Сын: Паршиков Григорий Гордеевич
Отец ребёнка: Паршиков Гордей Степанович
Рождение ребёнка
25.10.1861
Сын: Паршиков Дмитрий Гордеевич
Отец ребёнка: Паршиков Гордей Степанович
Рождение ребёнка
28.03.1864
Дочь: Паршикова (Паршикова) Мария Гордеевна
Отец ребёнка: Паршиков Гордей Степанович
Рождение ребёнка
04.10.1865
Сын: Паршиков Андрей Гордеевич
Отец ребёнка: Паршиков Гордей Степанович
Рождение ребёнка
23.08.1866
Дочь: Паршикова (Паршикова) Васса Гордеевна
Отец ребёнка: Паршиков Гордей Степанович
Рождение ребёнка
20.03.1869
Дочь: Паршикова (Паршикова) Дарья Гордеевна
Отец ребёнка: Паршиков Гордей Степанович
Смерть
Неизвестно