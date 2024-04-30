Иванов Борис Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1920
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1940
Рождение ребёнка
03.05.1952
Рождение ребёнка
02.08.1960
Рождение ребёнка
16.04.1965
Смерть
1980