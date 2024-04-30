Иванов Борис Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Борис Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1920

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дружинина (Константинова) Тамара Александровна

Рождение ребёнка
27.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дружинина (Константинова) Тамара Александровна

Рождение ребёнка
03.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дружинина (Константинова) Тамара Александровна

Рождение ребёнка
02.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дружинина (Константинова) Тамара Александровна

Рождение ребёнка
16.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дружинина (Константинова) Тамара Александровна

Смерть
1980

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