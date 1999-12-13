Дружинина (Константинова) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина (Константинова) Тамара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1920

Дата смерти

13.12.1999

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1920

Отец: Константинов Александр Андреевич (Адрианович)

Мать: Константинова (Деревнина) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Борис Павлович

Рождение ребёнка
27.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Борис Павлович

Рождение ребёнка
03.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Борис Павлович

Рождение ребёнка
02.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Борис Павлович

Рождение ребёнка
16.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Борис Павлович

Смерть
13.12.1999

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