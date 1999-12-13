Дружинина (Константинова) Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1920
Дата смерти13.12.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1940
Рождение ребёнка
03.05.1952
Рождение ребёнка
02.08.1960
Рождение ребёнка
16.04.1965
Смерть
13.12.1999