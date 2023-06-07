Костин Корней — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костин Корней

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Федор Корнеевич

Мать ребёнка: не указана

Левокумское, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.02.1898

Сын: Костин Семен Корнеевич

Мать ребёнка: не указана

Ачикулак, Нефтекумский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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