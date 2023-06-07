Костин Корней
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Левокумское, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.02.1898
Мать ребёнка: не указана
Ачикулак, Нефтекумский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно