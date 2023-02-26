Акилина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1801
Сын: Харитон Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Кодратов
Рождение ребёнка
1809
Сын: Гавриил Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Кодратов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Кодратов
Смерть
Неизвестно