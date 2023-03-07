Стефан Кодратов
Место рождения
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: Истомин Кодратий Тарасов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1801
Сын: Харитон Стефанов
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1809
Сын: Гавриил Стефанов
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Иванова
Смерть
Неизвестно