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Стефан Кодратов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1782 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: Истомин Кодратий Тарасов

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1801

Сын: Харитон Стефанов

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Гавриил Стефанов

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Иванова

Смерть
Неизвестно
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