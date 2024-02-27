Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Серебренников Валерий Серебренников
Серебренников Валерий Серебренников
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.12.1945
Пол
Мужской
Отец
Серебренников Василий Владимирович
1914 г.р.
Мать
Прокудина (Серебренникова) Евдокия
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1945
Отец:
Серебренников Василий Владимирович
Мать:
Прокудина Евдокия
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия