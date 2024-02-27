Прокудина (Серебренникова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокудина (Серебренникова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1919

Дата смерти

18.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1943

Сын: Серебренников Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Серебренников Василий Владимирович

Рождение ребёнка
25.12.1945

Сын: Серебренников Валерий Серебренников

Отец ребёнка: Серебренников Василий Владимирович

Рождение ребёнка
16.03.1947

Дочь: Серебренникова Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Серебренников Василий Владимирович

Рождение ребёнка
23.08.1949

Дочь: Серебриникова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Серебренников Василий Владимирович

Рождение ребёнка
12.07.1951

Сын: Серебренников Павел Васильевич

Отец ребёнка: Серебренников Василий Владимирович

Рождение ребёнка
31.03.1953

Дочь: Серебренникова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Серебренников Василий Владимирович

Смерть
18.06.1982
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