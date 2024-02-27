Прокудина (Серебренникова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1919
Дата смерти18.06.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.08.1943
Сын: Серебренников Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Серебренников Василий Владимирович
Рождение ребёнка
25.12.1945
Сын: Серебренников Валерий Серебренников
Отец ребёнка: Серебренников Василий Владимирович
Рождение ребёнка
16.03.1947
Дочь: Серебренникова Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Серебренников Василий Владимирович
Рождение ребёнка
23.08.1949
Дочь: Серебриникова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Серебренников Василий Владимирович
Рождение ребёнка
12.07.1951
Сын: Серебренников Павел Васильевич
Отец ребёнка: Серебренников Василий Владимирович
Рождение ребёнка
31.03.1953
Дочь: Серебренникова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Серебренников Василий Владимирович
Смерть
18.06.1982