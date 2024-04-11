Руйхи (Сакса) Мария Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руйхи (Сакса) Мария Генриховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1887

Дата смерти

20.10.1918

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1907

Муж: Руйхи Адам Петрович

Рождение ребёнка
08.02.1909

Дочь: Елизавета Адамовна

Отец ребёнка: Руйхи Адам Петрович

Рождение ребёнка
07.02.1911

Дочь: Екатерина Адамовна

Отец ребёнка: Руйхи Адам Петрович

Рождение ребёнка
14.11.1913

Сын: Руйхи Петр Адамович

Отец ребёнка: Руйхи Адам Петрович

Рождение ребёнка
01.08.1915

Дочь: Ольга Адамовна

Отец ребёнка: Руйхи Адам Петрович

Смерть
20.10.1918
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