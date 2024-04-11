Руйхи (Сакса) Мария Генриховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1887
Дата смерти20.10.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1907
Муж: Руйхи Адам Петрович
Рождение ребёнка
08.02.1909
Дочь: Елизавета Адамовна
Отец ребёнка: Руйхи Адам Петрович
Рождение ребёнка
07.02.1911
Дочь: Екатерина Адамовна
Отец ребёнка: Руйхи Адам Петрович
Рождение ребёнка
14.11.1913
Сын: Руйхи Петр Адамович
Отец ребёнка: Руйхи Адам Петрович
Рождение ребёнка
01.08.1915
Дочь: Ольга Адамовна
Отец ребёнка: Руйхи Адам Петрович
Смерть
20.10.1918