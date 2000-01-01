Ходырева (Коковихиных) Марья Володимеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749 ст.
Дата смерти1786 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774 ст.
Дочь: Поломских Дарья Ионовна
Отец ребёнка: Ходырев Иона Фокеевич
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Агрипина Ионовна
Отец ребёнка: Ходырев Иона Фокеевич
Рождение ребёнка
1780 ст.
Дочь: Хиония Ионовна
Отец ребёнка: Ходырев Иона Фокеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1786 ст.