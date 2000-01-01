Ходырева (Коковихиных) Марья Володимеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева (Коковихиных) Марья Володимеровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749 ст.

Дата смерти

1786 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774 ст.

Дочь: Поломских Дарья Ионовна

Отец ребёнка: Ходырев Иона Фокеевич

Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Агрипина Ионовна

Отец ребёнка: Ходырев Иона Фокеевич

Рождение ребёнка
1780 ст.

Дочь: Хиония Ионовна

Отец ребёнка: Ходырев Иона Фокеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Иона Фокеевич

Смерть
1786 ст.
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