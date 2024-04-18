Чупыгин Матвей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чупыгин Василий Исаевич
Мать: Чупыгина Ирина Федоровна
Бракосочетание
Вычислено 09.01.1906 ст.
Жена: Чупыгина Елена Ивановна
Поручители по невесте: Иван Матвеевич Христофоров, Петр Матвеевич. Поручители по жениху: Афанасий Хобботин, Василий Васильевич Меньшов
Рождение ребёнка
Вычислено 06.04.1910 ст.
Дочь: Чупыгина Александра Матвеевна
Мать ребёнка: Чупыгина Елена Ивановна
Крестила: Ирина Федоровна Меньшова (бабушка)
Рождение ребёнка
Вычислено 12.07.1912 ст.
Сын: Чупыгин Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Чупыгина Елена Ивановна
Крестили: Андрей Беркунов и девица Степанида Ивановна Христофорова
Рождение ребёнка
12.07.1914
Сын: Чупыгин Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Чупыгина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1916 ст.
Дочь: Чупыгина Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Чупыгина Елена Ивановна
Крестила Ирина Федоровна Чупыгина
Смерть
Неизвестно