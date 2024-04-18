Чупыгин Матвей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧупыгин Матвей Васильевич

Чупыгин Матвей Васильевич

Место рождения

Мироново, Караваевская волость, Дмитровский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чупыгин Василий Исаевич

Мать: Чупыгина Ирина Федоровна

Мироново, Караваевская волость, Дмитровский уезд
Бракосочетание
Вычислено 09.01.1906 ст.

Жена: Чупыгина Елена Ивановна

Мироново, Караваевская волость, Дмитровский уезд
Поручители по невесте: Иван Матвеевич Христофоров, Петр Матвеевич. Поручители по жениху: Афанасий Хобботин, Василий Васильевич Меньшов
Рождение ребёнка
Вычислено 06.04.1910 ст.

Дочь: Чупыгина Александра Матвеевна

Мать ребёнка: Чупыгина Елена Ивановна

Мироново, Караваевская волость, Дмитровский уезд
Крестила: Ирина Федоровна Меньшова (бабушка)
Рождение ребёнка
Вычислено 12.07.1912 ст.

Сын: Чупыгин Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Чупыгина Елена Ивановна

Мироново, Караваевская волость, Дмитровский уезд
Крестили: Андрей Беркунов и девица Степанида Ивановна Христофорова
Рождение ребёнка
12.07.1914

Сын: Чупыгин Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Чупыгина Елена Ивановна

Рождение ребёнка
01.09.1916 ст.

Дочь: Чупыгина Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Чупыгина Елена Ивановна

Мироново, Караваевская волость, Дмитровский уезд
Крестила Ирина Федоровна Чупыгина
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close